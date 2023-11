Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, reconnu coupable de fraude

par Luc Cohen et Jody Godoy NEW YORK, 2 novembre (Reuters) - Le fondateur de la plateforme de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable jeudi d'avoir détourné les fonds des clients de FTX depuis sa création en 2019 jusqu'à sa faillite l'an dernier afin de soutenir son fonds spéculatif Alameda Research. L'ancien milliardaire de 31 ans, a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation de fraude et de complot retenus contre lui. Le juge de district Lewis Kaplan a fixée l'annonce de la sentence de Sam Bankman-Fried au 28 mars 2024. Sam Bankman-Fried avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Il avait reconnu une gestion des risques inadéquate mais nié avoir volé des fonds. Les procureurs ont accusé Sam Bankman-Fried, qui était l'une des personnalités les plus en vue dans le milieu des cryptoactifs, d'avoir détourné des milliards de dollars via un stratagème pour utiliser des fonds de clients de FTX afin de rembourser des dettes et d'effectuer des investissements. (Reportage Luc Cohen à New York; version française Camille Raynaud)