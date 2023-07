Le fondateur d'OpenAI lance sa cryptomonnaie Worldcoin

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le directeur général et fondateur de la start-up d'intelligence artificielle (IA) OpenAI, Sam Altman, a lancé lundi Worldcoin, une cryptomonnaie sécurisée avec un système d'identification à partir de l'iris humain. Ce cryptoactif repose sur un système baptisé World ID (identité, NdlR), un identifiant numérique obtenu après que l'utilisateur a scanné son iris avec un appareil appelé "orbe", pour prouver qu'il n'est pas un robot. La société à l'origine du Worldcoin est Tools for Humanity, basée à San Francisco et à Berlin. Le projet comptait 2 millions d'utilisateurs dans le cadre de sa phase test. Dès lundi, les aspirants utilisateurs pourront se faire scanner l'iris dans 35 villes à travers 20 pays. En guise d'incitation, les personnes qui s'inscrivent dans certains pays recevront un jeton WLD de Worldcoin. Le prix d'un WLD a augmenté en début de séance lundi. Sur Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptoactifs, il a grimpé jusqu'à 5,29 dollars après un prix de départ de 0,15 dollars. (Reportage Anna Tong à San Francisco, avec la contribution de Juby Babu ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)