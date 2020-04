Le FMI va aider en urgence 25 pays face à la pandémie

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi qu'il allait alléger immédiatement le coût de la dette de 25 de ses Etats membres par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes (ARC), afin de permettre aux pays concernés de consacrer leur ressources à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le conseil d'administration a approuvé une première liste de pays bénéficiaires qui recevront des aides couvrant pour une durée initiale de six mois le montant du service de leur dette au FMI, a précisé dans un communiqué la directrice générale de l'organisation internationale, Kristalina Georgieva.

Elle a ajouté que le Fonds fiduciaire ARC disposait d'environ 500 millions de dollars (458 millions d'euros) de ressources, dont 185 millions apportés par la Grande-Bretagne, 100 millions par le Japon et des contributions d'un montant non précisé de la Chine, des Pays-as et d'autres.

Le FMI souhaite porter ce montant disponible à 1,4 milliard de dollars et Kristalina Georgieva a appelé les pays donateurs à renflouer le fonds ARC pour lui permettre de prolonger ses aides aux pays les plus pauvres pendant une période de deux ans.

Parmi les pays concernés par les décisions prises lundi figurent l'Afghanistan, le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, Haïti, Madagascar, le Mali, le Rwanda, le Togo et le Yémen.

(Andrea Shalal, version française Marc Angrand)