Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour la Chine

PEKIN, 7 novembre (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023 et 2024. Le FMI dit tabler désormais sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) chinois de 5,4% cette année et 4,6% l'an prochain. Le mois dernier, le FMI avait abaissé ses prévisions 2023 et 2024 pour l'économie chinoise à 5% et 4,2% respectivement, estimant que la reprise de l'activité perdait de la vigueur, principalement en raison de la crise immobilière du pays et de la faiblesse de la demande extérieure. (Joe Cash, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)