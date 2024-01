Le FMI relève sa prévision de croissance pour l'économie mondiale en 2024

WASHINGTON, 30 janvier (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a revu mardi à la hausse sa prévision de croissance économique mondiale pour 2024, tout en soulignant un ralentissement à venir de l'inflation. L'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a déclaré que les perspectives économiques de janvier montraient qu'un "atterrissage en douceur" était en vue, mais que la croissance mondiale resterait inférieure à sa moyenne historique. Le FMI prévoit une croissance mondiale de 3,1% en 2024, une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à sa prévision d'octobre, et s'attend à une croissance inchangée de 3,2% pour 2025. La croissance moyenne pour la période 2000-2019 est de 3,8%. Les économies avancées devraient connaître une inflation moyenne de 2,6%, en baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport aux prévisions d'octobre, l'inflation devant atteindre 2% en 2025. En revanche, l'inflation s'établirait en moyenne à 8,1% dans les marchés émergents et les économies en développement en 2024, avant de retomber à 6% en 2025. (Rédigé par Andrea Shalal, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)