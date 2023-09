Le FMI et la Banque mondiale décideront lundi du maintien de leurs réunions à Marrakech-Georgieva

par Andrea Shalal WASHINGTON, 16 septembre (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale décideront lundi du maintien de leurs réunions annuelles à Marrakech après avoir effectué un "examen approfondi" de la situation, a déclaré à Reuters la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva a également indiqué sue le FMI avait conclu un accord avec le Maroc pour lui fournir un prêt de 1,3 milliard de dollars afin de renforcer la résilience du pays face aux catastrophes liées au climat, à partir du nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du FMI. Un tremblement de terre de magnitude 6,8 a fait plus de 2.900 morts, des milliers de blessés et de disparus la semaine dernière au Maroc. Les autorités marocaines ont insisté auprès des deux institutions pour que leurs réunions se tiennent comme prévu du 9 au 15 octobre à Marrakech. Kristalina Georgieva a toutefois dit au Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, que ni le FMI ni la Banque mondiale ne souhaitait "être un fardeau" pour le pays. Aziz Akhannouch a néanmoins expliqué que le secteur marocain du tourisme serait durement affecté si les réunions ne se tenaient pas comme prévu, alors qu'entre 10.000 et 15.000 personnes sont attendues lors de l'événement. "D'ici lundi, nous devrions avoir pris une décision prenant en compte tous les facteurs", a dit Kristalina Georgieva. (Avec la contribution de David Lawder; version française Camille Raynaud)