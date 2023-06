Le fils de Joe Biden plaide coupable de fraude fiscale

WASHINGTON, 20 juin (Reuters) - Hunter Biden, le fils du président des Etats-Unis, a accepté de plaider coupable de deux chefs d'accusation de non-paiement volontaire de l'impôt sur le revenu dans le cadre d'un accord avec le ministère de la Justice, selon des documents judiciaires publiés mardi. Le procureur David Weiss, nommé par Donald Trump, a indiqué que Hunter Biden, 53 ans, avait reconnu sa culpabilité dans deux affaires fédérales le concernant, l'une pour fraude fiscale et l'autre pour détention illégale d'arme à feu. Le fils de Joe Biden est depuis des années la cible favorite des républicains qui l'accusent notamment d'avoir entretenu des relations troubles avec l'Ukraine et la Chine, un moyen pour eux de fragiliser l'actuel président. Réagissant à l'annonce du plaider-coupable, la Maison blanche a fait savoir que Joe Biden soutenait son fils et "ses efforts pour reconstruire sa vie". Hunter Biden, qui s'est présenté tour à tour en tant que lobbyiste, avocat, banquier d'investissement ou même artiste, a reconnu par le passé avoir eu des problèmes d'addiction à la drogue. Il avait annoncé en décembre 2020 que David Weiss, procureur de l'Etat du Delaware, enquêtait sur sa situation fiscale, tout en niant tout acte répréhensible. A l'époque, l'enquête portait sur d'éventuelles violations de la loi sur le blanchiment d'argent en lien avec des activités de Hunter Biden à l'étranger, notamment en Chine, avaient dit des sources à Reuters. (Reportage de Sarah N. Lynch et Jarrett Renshaw, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)