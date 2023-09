Le festival "Burning Man" se termine dans une mer de boue

Le festival "Burning Man" se termine dans une mer de boue













BLACK ROCK CITY, NEVADA, 4 septembre (Reuters) - Le festival de contre-culture Burning Man s'est clôturé dans une mer de boue lundi, après que des pluies diluviennes ont laissé des dizaines de milliers de participants bloqués dans le désert du Nevada. Une personne est décédée dimanche et près de 70 000 autres ont été contraintes de rester dans le désert de Black Rock et conserver de la nourriture et de l'eau, ont indiqué les autorités dimanche. Une enquête est en cours. Les prévisionnistes du service météorologique national ont annoncé lundi que la pluie était terminée, mais les organisateurs doivent encore décider si les routes sont praticables dans le bassin désertique, situé à 8 km de l'autoroute la plus proche. "Oui, la pluie s'est dissipée", a déclaré Marc Chenard, prévisionniste à l'Institut météorologique de College Park, dans le Maryland. "Le temps sera ensoleillé aujourd'hui et les températures avoisineront les 70 degrés Fahrenheit (21 degrés Celsius)". D'après l'institut météorologique, la région a reçu entre 1,9 et 3,8 cm de pluie depuis la fin de la journée de vendredi. Certains participants ont ignoré l'ordre de ne pas bouger pendant le week-end et ont tenté de rejoindre l'autoroute la plus proche à pied ou en voiture. D'autres ont continué à faire la fête sous la pluie. "Quand on est poussé à l'extrême, c'est là qu'on s'amuse le plus", a déclaré Brian Fraoli, qui explique avoir essayé dans un premier temps de s'échapper. "Dans l'ensemble, c'était une semaine extraordinaire et la prochaine fois, nous serons mieux préparés", a déclaré l'agent financier de 45 ans. Chaque année, le Burning Man rassemble des dizaines de milliers de personnes autour de la danse et de l'art. L'édition de cette année a débuté le 27 août et devait se poursuivre jusqu'à lundi. (Reportage Anna Tong à Black Rock City et Rich McKay à Atlanta ; version française Mariana Abreu, édité par Zhifan Liu)