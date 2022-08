Le FBI cherchait chez Trump des documents liés au nucléaire, selon la presse

par Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Les agents du FBI ayant mené cette semaine une perquisition au domicile floridien de l'ancien président américain Donald Trump étaient à la recherche de documents liés aux armes nucléaires, a rapporté jeudi le Washington Post, sans être en mesure d'indiquer si ces documents ont été récupérés.

Reuters n'a pas pu confirmer dans l'immédiat l'authenticité du compte-rendu du journal.

Le département fédéral de la Justice a demandé dans la journée à un juge de rendre public le mandat de la perquisition menée à la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, une opération que l'ancien président républicain a qualifiée de vengeance politique.

Cette requête, effectuée par l'Attorney General, Merrick Garland, laisse supposer que seront rendues publiques des informations concernant les objectifs des enquêteurs lors de cette perquisition inédite - jamais le domicile d'un ex-locataire de la Maison blanche n'avait jusque-là été perquisitionné.

L'opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur des documents que Donald Trump aurait illégalement emportés avec lui hors de la Maison blanche au moment de la fin de son mandant, en janvier 2021. Certains des documents seraient classifiés, croit savoir le département de la Justice.

Merrick Garland, nommé par Joe Biden, le successeur démocrate de Donald Trump, a indiqué au cours d'une conférence de presse avoir approuvé personnellement la perquisition.

"Le département ne prendre pas une telle décision à la légère", a-t-il dit, ajoutant que des moyens moins intrusifs étaient d'ordinaire préférés lorsque cela était possible.

Cette confirmation est très inhabituelle, alors que les représentants des forces de l'ordre n'évoquent généralement pas des enquêtes en cours, afin notamment de protéger les droits des personnes.

Fait inhabituel, également, c'est Donald Trump lui-même qui a annoncé lundi soir que sa résidence était fouillée par des agents du FBI, accusant Joe Biden de se livrer à une vengeance politique.

Merrick Garland a déclaré que le département de la Justice a demandé à un tribunal de lever le scellé renfermant le mandat de perquisition "à la lumière de la confirmation publique de la perquisition par l'ancien président, des circonstances et de l'intérêt public pour cette affaire".

Une source au fait de la question a indiqué que le FBI avait récupéré une dizaine de cartons lors de la perquisition.

Donald Trump, qui ne se trouvait pas en Floride au moment de l'opération, avait annoncé via son réseau social Truth: "Mes avocats et représentants coopèrent pleinement et de très bonnes relations ont été établies. Le gouvernement aurait pu avoir tout ce qu'il voulait, si nous l'avions eu."

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de deux avocats de Donald Trump.

