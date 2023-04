Le FBI arrête un suspect pour les fuites "criminelles" de documents classifiés

par Sarah N. Lynch et Idrees Ali WASHINGTON, 13 avril (Reuters) - Le FBI a arrêté jeudi un membre de la Garde nationale aérienne américaine dans le cadre de l'enquête sur la diffusion en ligne de documents classifiés. Le procureur général américain, Merrick Garland, a annoncé que le FBI avait arrêté Jack Douglas Teixeira, un jeune homme de 21 ans, "dans le cadre de l'enquête portant sur le retrait, la conservation et la transmission non autorisés d'informations classifiées relatives à la défense nationale". "Les agents du FBI ont placé (Jack Douglas) Teixeira en garde à vue cet après-midi", a déclaré Merrick Garland, précisant que l'enquête se poursuivait. Une vidéo diffusée sur des chaînes d'information montrait des policiers lourdement armés escorter un jeune homme vêtu d'un T-shirt gris et d'un short rouge vers une voiture. Le département de la Justice n'a pas précisé quels chefs d'inculpation seraient retenus contre Jack Douglas Teixeira. Il devrait toutefois probablement faire face à des accusations de rétention et de transmission délibérées d'informations relatives à la défense nationale. Un porte-parole du bureau du procureur des Etats-Unis à Boston a déclaré que Jack Douglas Teixeira devrait comparaître pour la première fois vendredi. (Avec la contribution de Steve Holland, Katharine Jackson, Susan Heavey, Jasper Ward, Raphael Satter et Michelle Nichols, rédigé par Alistair Bell et Patricia Zengerle; version française Camille Raynaud)