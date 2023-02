Le dynamisme des services a soutenu la croissance de l'activité en zone euro

LONDRES (Reuters) - Le dynamisme plus fort que prévu du secteur des services a soutenu l'activité du secteur privé en zone euro en février, selon les résultats "flash" de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI composite flash de S&P Global, considéré comme un bon baromètre de l'activité économique, a grimpé à 52,3 en février après 50,3 en janvier. C'est bien au-delà du seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité et de la prévision des économistes interrogés par Reuters à 50,6. "L'activité dans l'ensemble de la zone euro a progressé beaucoup plus rapidement que prévu en février, la croissance atteignant son plus haut niveau depuis neuf mois grâce au regain d'activité du secteur des services", a observé Chris Williamson, économiste chez S&P Global. "L'indice PMI de février est globalement cohérent avec une hausse du PIB en rythme séquentiel légèrement inférieur à 0,3%", a-t-il ajouté. Dans le secteur des services, l'indice PMI atteint 53,0 en février contre 50,8 en janvier et alors que la prévision médiane des économistes était de 51,0. Avec l'éloignement des craintes de récession, l'optimisme sur la conjoncture s'est encore amélioré avec un indice sur les nouvelles affaires à un plus haut de neuf mois, à 61,5 contre 61,2 en janvier. Toutefois, l'activité dans le secteur manufacturier s'est contractée plus que prévu, avec un indice PMI à 48,5 contre 48,8 le mois précédent et une prévision de 49,3. (Reportage Jonathan Cable, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)