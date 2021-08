Le duel des promus remporté par Bastia contre Quevilly-Rouen

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

En match en retard de la 2ème journée de Ligue 2, Quevilly-Rouen recevait Bastia ce mercredi soir dans son Stade Lozai. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas très bien démarré pour les locaux. En effet, les Corses, par l'intermédiaire de Maguette Diongue, ont ouvert le score à la 24ème minute et sont rentrés aux vestiaires avec un avantage d'un but. Après un quart d'heure de jeu dans le second acte, Kévin Schur a doublé la mise (60') pour permettre au Sporting Club bastiais de faire le break. Pas abattus, les Rouennais ont réduit l'écart à la 77ème grâce à Romain Padovani mais cela ne s'est pas avéré suffisant. Score final 1-2 pour Bastia qui signe son premier succès de la saison et grimpe au onzième rang. Quevilly-Rouen est toujours sixième.