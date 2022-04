Le Drian et Blinken ont discuté de possibles sanctions supplémentaires contre la Russie

PARIS (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a discuté mercredi avec son homologue américain, Antony Blinken, d'"initiatives possibles de nouvelles sanctions visant la Russie" pour l'offensive que celle-ci mène en Ukraine, a rapporté la porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué.

Jean-Yves Le Drian et Antony Blinken ont évoqué la "coordination étroite et confiante" de la France et des Etats-Unis sur le conflit ukrainien, a-t-elle indiqué, ajoutant que les deux ministres ont échangé sur le sujet de la sécurité alimentaire.

Ils ont également discuté de l'"importance de (leur) relation avec les pays des Balkans occidentaux et de (leur) coordination pour assurer la stabilité et l'ancrage européen de ces partenaires face aux conséquences de la guerre en Ukraine", est-il précisé dans le communiqué.

(Rédigé par Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)