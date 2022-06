Le drapeau des Aborigènes d'Australie flottera en permanence sur le pont de Sydney

SYDNEY, 19 juin (Reuters) - Le drapeau des Aborigènes d'Australie flottera en permanence sur le Harbour Bridge de Sydney dans le cadre du "processus de guérison" et des efforts de réconciliation avec la population autochtone d'Australie, a annoncé dimanche le Premier ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Ce drapeau noir, rouge et jaune flottera aux côtés du drapeau national australien et ce celui de l'Etat.

Le drapeau des Aborigènes d'Australie est reconnu comme l'un des drapeaux officiels australiens depuis 1995 et est déjà présent sur les bâtiments gouvernementaux.

Dominic Perrottet a expliqué que cette décision s'inscrivait dans "le processus de guérison et (représentait) un pas de plus dans les efforts de réconciliation", qui cherchent à améliorer les relations entre la communauté australienne au sens large, les Aborigènes et les indigènes du détroit de Torrès.

"Nous avons pris une décision importante qui, je le crois, apporte l'unité à notre pays, et il s'agit d'un faible prix à payer pour parvenir à cette unité", a déclaré le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud aux journalistes.

Le drapeau des Aborigènes d'Australie, conçu en 1971 par l'artiste aborigène Harold Thomas, est divisé en deux bandes de couleur, noire en haut, rouge en bas, avec un disque jaune au centre. Il symbolise le peuple aborigène et son lien spirituel à la terre. (Reportage Samuel McKeith; version française Camille Raynaud)