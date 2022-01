Le drapeau de l'UE retiré de l'Arc de Triomphe

PARIS (Reuters) - Le drapeau de l'Union européenne déployé sous l'Arc de Triomphe à Paris à l'occasion du début de la présidence française de l'Union européenne a été retiré dimanche mais le gouvernement a réfuté tout retrait précipité après des critiques de responsables politiques d'opposition.

Plusieurs candidats de droite et d'extrême droite à l'élection présidentielle d'avril avaient dénoncé cette initiative en affirmant que le drapeau européen avait remplacé le drapeau français, Marine Le Pen annonçant son intention de déposer un recours dans le Conseil d'Etat et un référé-suspension.

L'ex-présidente du Rassemblement national (RN) a salué dimanche "une belle victoire patriotique".

Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, a regretté pour sa part des attaques de "patriotes de pacotille" et réfuté que le retrait du drapeau de l'UE ait été avancé.

"Il était prévu que le drapeau soit retiré dans la journée du dimanche, il n'y a pas d'heure opérationnelle", a-t-il dit sur France Inter. "Il n'y a eu aucune reculade, aucun changement et toutes les illuminations qui ont été annoncées, qui ont été prévues, vont d'ailleurs continuer."

"J'assume pleinement que le destin de la France soit en Europe, que temporairement et symboliquement, je l'ai dit dès hier, le drapeau européen flotte", a-t-il ajouté en rappelant que le drapeau français n'était déployé sous l'Arc de Triomphe qu'à l'occasion de grandes cérémonies.

Le retrait du drapeau n'a toutefois pas suffi à faire cesser les critiques visant Emmanuel Macron et sa politique européenne, à moins de trois mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle.

Le député Les Républicains (LR) Eric Ciotti, soutien de Valérie Pécresse dans la course à l'Elysée, a ainsi estimé sur LCI qu'"Emmanuel Macron n'aime pas la France", dénonçant un "président de la République française plus mondialiste que français" et "déraciné".

La France assure depuis samedi et jusqu'au 30 juin la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Plusieurs grands monuments, dont la tour Eiffel, ont été illuminés samedi aux couleurs de l'UE.

(Rédigé par Marc Angrand)