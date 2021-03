Le Dow Jones termine en hausse, les technologiques repartent à la baisse

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,97% lundi, portée par les valeurs les plus susceptibles de profiter de la reprise économique qui suivra la crise sanitaire liée au COVID-19 mais les valeurs technologies ont une nouvelle fois pâti des craintes autour des rendements obligataires et de l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 306,14 points à 31 802,44.

Le S&P-500, plus large, a perdu 20,59 points, soit -0,54%, à 3 821,35.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 310,99 points (-2,41%) à 12 609,16 points.

Les investisseurs ont salué l'adoption samedi par le Sénat du plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.600 milliards d'euros) de l'administration Biden.

La perspective d'une augmentation des dépenses publiques et d'une accélération de la croissance économique a dans le même temps alimenté les craintes d'une accélération de l'inflation, propulsant à la hausse le rendement des bons du Trésor à 10 ans.

La hausse des rendements obligataires et la crainte d'une accélération de l'inflation ont en revanche pesé défavorablement sur les valeurs technologiques.

VALEURS

La chute des valeurs technologiques, qui l'an dernier avaient entraîné le rebond des marchés après la première vague de contamination au COVID-19, s'est poursuivie, Apple, Nvidia Corp, Tesla Inc et Google (Alphabet) en tête des plus fortes baisses.

(Matthieu Protard)