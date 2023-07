Le domicile et la famille d'un maire du Val-de-Marne pris pour cible

PARIS, 2 juillet (Reuters) - Le domicile du maire Les Républicains de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Vincent Jeanbrun, a été vandalisé dans la nuit de samedi à dimanche, et son épouse et ses enfants ont été pris pour cible, a appris Reuters auprès de son entourage. Maire d'une commune attaquée par les émeutiers depuis plusieurs nuits, Vincent Jeanbrun a dit son intention de porter plainte pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Selon le récit de son entourage, plusieurs individus ont forcé vers une heure du matin le portail du domicile de l'édile à la voiture-bélier avant de mettre le feu au véhicule, puis à celui du maire ainsi qu'à ses poubelles. Ils n'ont pas réussi à pénétrer dans le domicile mais ils ont suivi l'épouse et les enfants du maire jusque dans leur jardin, derrière la maison, alors que Vincent Jeanbrun se trouvait à la mairie. Sous les tirs de mortiers, l'épouse du maire a fait passer ses deux enfants âgés d'une dizaine d'années par dessus le mur qui sépare leur jardin de celui de leur voisine. Blessée lors cet épisode, elle souffre, selon l'entourage du maire, d'une probable fracture. Des fils barbelés et des barrières de sécurité ont été placées devant la mairie de L'Haÿ-les-Roses il y a trois jours pour empêcher les dégradations. Sur Twitter, la préfète du Val-de-Marne dit condamner "avec force" l'attaque du domicile du maire. (Reportage bureau de Paris, avec Elizabeth Pineau)