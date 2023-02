Le documentaire français "Sur l'Adamant" remporte l'Ours d'Or à Berlin

BERLIN (Reuters) - "Sur l'Adamant", documentaire du réalisateur français Nicolas Philibert consacré à une péniche accueillant une structure de soins pour adultes atteints de troubles mentaux, a remporté samedi l'Ours d'Or du festival de cinéma de Berlin. Agé de 72 ans, Nicolas Philibert s'était fait connaître du grand public en France en 2001 avec son documentaire "Etre et avoir", sur une école à classe unique en milieu rural. Le réalisateur s'est dit "profondément touché" qu'un documentaire plutôt qu'une oeuvre de fiction puisse recevoir la plus prestigieuse récompense de la Berlinale, expliquant qu'il se battait depuis quarante ans pour que le documentaire ait toute sa place dans le milieu cinématographique. Le film, tourné sur une période de trois années, suit la vie quotidienne de l'Adamant, une péniche amarrée sur la rive droite de la Seine, où patients et soignants interagissent en rupture avec une psychiatrie ordinaire et, selon Nicolas Philibert, déshumanisante. "Les patients en psychiatrie sont toujours stigmatisés (...) et toujours considérés par le prisme de la violence. Je voulais inverser ce cliché et montrer à quel point ils sont humains", a dit le cinéaste en recevant son trophée. (Thomas Escritt, version française Jean-Stéphane Brosse)