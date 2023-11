Le Djihad islamique annonce le décès d'une otage israélienne

21 novembre (Reuters) - La branche armée du Djihad islamique a rapporté mardi soir le décès d'une otage israélienne que le groupe palestinien détenait depuis l'attaque menée le 7 octobre dans le sud d'Israël. "Nous avions au préalable exprimé notre volonté de la libérer pour des raisons humanitaires, mais l'ennemi a fait traîner et cela a mené à sa mort", ont dit les brigades Al Qouds via la messagerie Telegram. Cette annonce intervient alors que le gouvernement israélien et le Hamas ont dit se rapprocher d'un accord sur la libération d'otages et d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza.

(Reportage Ali Sawafta au Caire; version française Jean Terzian)