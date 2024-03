Le distributeur de parfums Douglas prévoit une IPO à Francfort d'ici la fin mars

Crédit photo © Reuters

FRANKFURT (Reuters) - Le groupe allemand de parfumerie et cosmétiques Douglas a annoncé lundi son intention de s'introduire à la Bourse de Francfort, une opération d'un montant de 1,1 milliard d'euros qui doit être finalisée au premier trimestre 2024. L'IPO comprend une injection supplémentaire de capitaux propres d'environ 300 millions d'euros de la part des actionnaires actuels, a déclaré la société. Le produit de l'opération sera utilisé pour réduire la dette du groupe, tandis que les prêts restants seront refinancés à de meilleures conditions. L'IPO de Douglas, soutenu par le fonds CVC Capital Partners, constituera la deuxième introduction en bourse en Allemagne cette année, après celle du fabricant de pièces de chars d'assaut Renk au début du mois de février. A lire aussi... Des sources ont indiqué à Reuters qu'au-delà de Douglas, au moins quatre autres importantes IPO en Allemagne sont attendues au cours du premier semestre. (Reportage Emma-Victoria Farr et Rachel More ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)