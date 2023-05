Le distributeur Casino entame des négociations avec ses créanciers

PARIS (Reuters) - Casino, lourdement endetté, a annoncé vendredi l'ouverture de négociations officielles avec ses créanciers afin de résoudre ses difficultés financières, alors même que le distributeur fait l'objet de plusieurs projets de rapprochement. Le groupe dirigé et contrôlé par l'homme d'affaires Jean-Charles Naouri, propriétaire notamment des enseignes Franprix et Monoprix, a déclaré que le tribunal de commerce de Paris avait décidé d'ouvrir jeudi une procédure de conciliation pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois. Aurélia Perdereau (Thévenot Partners) et Marc Sénéchal (BTSG) ont été désignés en tant de conciliateurs. "Dans le cadre des discussions en cours avec le groupe Teract et le Groupement Les Mousquetaires d'une part, ainsi que dans le prolongement de la proposition qui lui a été faite par EP Global Commerce AS d'autre part, le groupe Casino considère que la procédure de conciliation permettra d'encadrer au mieux les discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels", déclare le distributeur dans un communiqué. L'endettement consolidé net du groupe atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre. Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri le contrôle est également lourdement endettée. La décision d'entamer procédure créanciers, françaises BNP Paribas Crédit Agricole spéculatifs internationaux, Casino étudie émanant l'une tchèque Daniel Kretinsky, EP Global Commerce, l'autre Teract (TRACT.PA)>, groupe de distribution de plus petite taille. Dans un communiqué distinct, Casino a aussi annoncé vendredi la signature avec le Groupement Les Mousquetaires, propriétaire de la chaîne de supermarchés Intermarché, d'un "protocole d'intentions qui prolonge et étend significativement leurs partenariats industriels et d'achat, et qui optimise leurs réseaux respectifs". Ce protocole prévoit notamment la cession au Groupement Les Mousquetaires, qui s'est joint en avril à la proposition de rapprochement de Teract, de points de vente de Casino en France représentant environ 1,05 milliard d'euros de chiffre d'affaires HT. "Le Groupement Les Mousquetaires participera également, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 (millions d'euros)", a déclaré Casino. La cotation des actions Casino, suspendue depuis lundi, reprendra ce vendredi à l'ouverture de la Bourse de Paris, a dit le groupe. (Reportage Dominique Vidalon; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)