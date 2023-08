Le distributeur britannique Wilko est au bord de la faillite

LONDRES (Reuters) - La chaîne britannique d'articles ménagers à prix réduits Wilko a été placée en sauvegarde judiciaire, une forme de protection contre les créanciers qui met en péril ses 12.000 emplois, a-t-elle annoncé jeudi. "Nous n'avons rien négligé pour préserver cette entreprise (...) mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous placer en sauvegarde judiciaire", a déclaré Mark Jackson, le patron de Wilko. Le détaillant possède environ 400 magasins au Royaume-Uni et réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard de livres (1,39 milliard d'euros). Il s'agirait de la faillite la plus importante du secteur de la vente au détail en Grande-Bretagne depuis la disparition de la chaîne de magasins de proximité McColl's en mai l'année dernière. Wilko est la première grande victime du durcissement de l'économie britannique, qui a subi 14 hausses consécutives des taux d'intérêt depuis décembre 2021. (Reportage James Davey, Muvija M, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)