Le dispositif de sécurité renforcé avant France-Maroc, notamment à Paris

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a annoncé un important renforcement du dispositif de sécurité en vue de la demi-finale de la Coupe du monde de football entre la France et le Maroc, mercredi soir, afin de réduire le risque d'actes de violence ou de délinquance, notamment à Paris, et d'anticiper les critiques de l'opposition.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut s'épargner autant que possible les images des incidents survenus samedi sur l'avenue des Champs-Élysées après les quarts de finale, mais aussi avant la dernière finale de la Ligue des champions européens entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France au mois de mai.

Tout en insistant sur le fait qu'un match de football doit rester "un moment de fête", il a annoncé la mobilisation à partir de mercredi après-midi de 10.000 membres des forces de l'ordre, dispositif dont il a précisé sur France 2 qu'il serait reconduit "samedi pour la petite finale et dimanche", lors de la finale de la Coupe du monde.

Le renforcement du dispositif policier fait suite aux incidents survenus samedi à l'issue des qualifications du Maroc et de la France pour la demi-finale, pendant lesquels au moins 170 personnes ont été interpellées en France, dont une centaine à Paris. Des violences avaient aussi éclaté à Bruxelles après le match entre la Belgique et le Maroc au premier tour.

Gérald Darmanin a toutefois mis en garde contre toute grille de lecture "raciste" des évènements, alors qu'une partie de l'opposition de droite et d'extrême droite dénonce depuis plusieurs jours les incidents provoqués par les supporters des équipes maghrébines en France - le Maroc cette fois, l'Algérie lors de précédentes compétitions.

"J'entends un petit peu (...) 'parce que c'est le Maroc'. Il y a une sorte de relent un peu raciste, je crois, dans un minimum de commentaires", a-t-il dit sur France 2.

"FAIRE LA FÊTE"

"Les Marocains ont évidemment raison d'être fiers de leur équipe nationale", a poursuivi Gérald Darmanin. "Nos amis marocains, et évidemment tous les supporters français, sont les bienvenus (...) Notre travail à nous n'est pas de les empêcher de faire le fête mais qu'ils le fassent dans de bonnes conditions de sécurité."

"La météo ne va pas beaucoup aider aux rassemblements festifs, même si on peut penser (que) les gens vont vouloir manifester leur joie, ce qui est bien légitime. (...) La fête doit se faire de manière respectueuse pour les règles de la République, pour les commerçants, pour les policiers."

A Paris, où 2.200 membres des forces de l'ordre seront mobilisés, selon la Préfecture de police, la circulation sera maintenue sur les Champs-Élysées, "en tout cas dans la première partie de soirée", a précisé le ministre.

Quelque 5.000 policiers seront déployés dans toute l'Île-de-France, et 5.000 supplémentaires dans le reste du pays, avait-il indiqué mardi lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Afin d'éviter tout engorgement de la circulation sur les Champs-Élysées, cinq portes d'accès sur le périphérique seront fermées à partir de 22h00, heure vers laquelle le match France-Maroc devrait s'achever, a fait savoir mercredi la Préfecture de police (PP). L'accès à plusieurs stations de métro et de RER voisines sera par ailleurs limité.

"Un dispositif spécifique est mis en place sur l'avenue des Champs-Élysées, afin de prévenir tout trouble à l'ordre public susceptible d'être généré par des supporters et pour lutter contre tous les phénomènes de délinquance", précise la PP dans un communiqué.

"Les forces de l'ordre assureront une présence visible et dissuasive pour prévenir les comportements dangereux, les actes de vandalisme et les agressions, dans le périmètre immédiat, mais aussi plus en profondeur sur les axes alentours."

