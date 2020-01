Le directeur ingéniérie de PSA rejoint Renault

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé lundi le recrutement d'un vétéran de PSA, Gilles Le Borgne, pour occuper le poste de directeur de l'ingéniérie au sein du groupe au losange.

Agé de 57 ans, Gilles Le Borgne remplace Gaspar Gascon Abellan, qui a décidé de quitter Renault afin de poursuivre des projets personnels, précise le constructeur dans un communiqué.

Gilles Le Borgne a passé plus de trente années chez PSA, dont il a été le directeur qualité et ingéniérie de septembre 2016 à mai 2019. "Il est reconnu comme l’un des grands experts français les plus complets en matière d’ingénierie et de conception de véhicules", indique encore Renault.

Gilles Le Borgne, qui est également nommé membre du Comité exécutif groupe (CEG), sera rattaché à la directrice générale par intérim de Renault Clotilde Delbos.

(Jean-Stéphane Brosse)