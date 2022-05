Le directeur général du fonds souverain norvégien s'attend à une période 'agitée'

OSLO (Reuters) - Le fonds souverain norvégien, le plus important du monde avec près de 1.200 milliards d'euros d'actifs, s'attend à des conditions de marchés difficiles en raison de l'évolution de la situation géopolitique et de l'inflation, a déclaré mardi son directeur général.

La hausse des prix, déjà bien engagée avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, a continué de s'accélérer alors que les taux d'intérêt sont très bas et que les cours des actions restent élevés, a-t-il dit.

"Les conséquences géopolitiques de la guerre sont difficiles à prédire mais nous allons sans doute au devant des plus importants changements depuis 30 ans", a dit Nicolai Tangen dans sa déclaration préliminaire écrite à l'occasion de son audition par la commission des Finances du parlement norvégien.

"Il ne fait guère de doute que la montée des tensions entre les superpuissances et la remise en cause de la mondialisation vont affecter les marchés", a-t-il ajouté.

Le fonds norvégien, qui investit tous ses actifs en actions et obligations étrangères, ainsi que sur les marchés immobiliers et dans des projets d'énergies renouvelables, n'a "nulle part où se cacher" et doit gérer les risques liés à son exposition aux marchés mondiaux, a poursuivi Nicolai Tangen.

"Tout cela mis bout à bout signifie que nous allons au-devant d'une période agitée", a-t-il prédit.

(Reportage Gwladys Fouche, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)