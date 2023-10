Le directeur général de Stellantis critique l'enquête de l'UE sur les subventions aux VE en Chine

HANGZHOU, Chine, 26 octobre (Reuters) - Stellantis n'a pas initié l'enquête ouverte par la Commission européenne sur les subventions massives accordées par la Chine à ses constructeurs de véhicules électriques, a déclaré son directeur général, ajoutant que cette enquête n'était pas la meilleure façon de s'attaquer aux problèmes mondiaux. S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée dans la ville chinoise de Hangzhou après de l'annonce de l'accord trouvé entre Stellantis et le constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Leapmotor, Carlos Tavares a estimé qu'il était nécessaire d'adopter une "mentalité mondiale". "Comme nous devons faire face à des problèmes mondiaux, nous devons adopter une mentalité mondiale. Nous ne sommes pas favorables à un monde fragmenté. Nous aimons la concurrence. Lancer une enquête n'est pas la meilleure façon d'aborder ces questions", a dit le directeur général de Stellantis. (Reportage Zhang Yan et Brenda Goh; version française Camille Raynaud)