Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, entarté à Bruxelles par des militants écologistes

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Des militants écologistes ont entarté jeudi Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, devant le siège de l'Union européenne à Bruxelles, afin de protester contre les émissions de carbone de la première compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers. "Arrêtez la pollution", a crié une manifestante vêtue de noir après avoir jeté une tarte au visage de Michael O'Leary qui s'apprêtait à poser avec une découpe en carton de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Un deuxième manifestant l'a atteint à l'arrière de la tête avec une autre tarte. Michael O'Leary a ensuite commenté cette action en plaisantant. "Mon seul reproche était que la crème était artificielle et peu savoureuse", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Le groupe de réflexion bruxellois Transport & Environment (T&E) estime que Ryanair a émis 13,3 millions de tonnes de CO2 en 2022, ce qui en fait la compagnie aérienne la plus polluante. Michael O'Leary était à Bruxelles pour présenter une pétition demandant que les survols soient protégés des grèves des contrôleurs aériens, en particulier en France, afin d'éviter toute perturbation des voyages. (Rédigé par Conor Humphries ; avec la contribution de Julia Payne ; version française Augustin Turpin, édité Blandine Hénault)