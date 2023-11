Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, démis de ses fonctions

par Jeffrey Dastin, Anna Tong, Samrhitha A et Krystal Hu (Reuters) - Le conseil d'administration d'OpenAI, la start-up d'intelligence artificielle (IA) à l'origine de ChatGPT, a démis tard vendredi Sam Altman, le directeur général du groupe, de ses fonctions. La directrice technique d'OpenAI, Mira Murati, occupera le poste de directrice général par intérim, a indiqué l'entreprise, précisant qu'elle entamerait les démarches pour trouver un nouveau directeur général. "Le départ de (Sam) Altman intervient après un examen mené par le conseil d'administration, qui a conclu que (Sam Altman) n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil, ce qui a entravé sa capacité à exercer ses responsabilités", a écrit OpenAI dans un message publié sur le blog de la société, sans fournir plus de détails. Le co-fondateur et président d'OpenAI, Greg Brockman, a annoncé sa démission dans la foulée dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Au vu de l'annonce de ce soir, je démissionne", a-t-il écrit. OpenAI, qui bénéficie du soutien de Microsoft, a attiré l'attention du public avec le lancement il y a un an de son robot conversationnel utilisant l'AI, ChatGPT. Ni Sam Altman ni OpenAI n'ont répondu à des demandes de commentaires. (Reportage Samrhitha Arunasalam à Bangalore, Jeffrey Dastin et Anna Tong à San Francisco, et Krystal Hu à New York; version française Camille Raynaud)