Le directeur de l'AIEA se rend à Kyiv avant une visite à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi s'est rendu à Kyiv mardi afin de rencontrer le président Volodimir Zelensky avant une visite prévue à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les Russes, après la destruction, la semaine dernière, d'un énorme barrage fluvial situé à proximité. L'AIEA a déclaré dimanche avoir besoin d'accéder à un site proche de la centrale pour vérifier les niveaux d'eau. Le réservoir a en effet perdu une grande partie de son volume en eau depuis la destruction du barrage de Kakhova en aval. La centrale nucléaire utilise un bassin de refroidissement pour maintenir à froid ses six réacteurs. La compagnie ukrainienne d'énergie nucléaire a déclaré mardi que le niveau du bassin était stable et que l'eau était suffisamment élevée. Mardi matin, le niveau de l'eau était de 16,67 mètres, ce qui, selon Energoatom, est "tout à fait suffisant pour répondre aux besoins de la centrale". Le barrage hydroélectrique de Kakhovka et la centrale nucléaire de Zaporijjia sont tous deux occupés par la Russie depuis les premiers jours de son invasion de l'Ukraine en février 2022. (Reportage Anna Pruchnicka ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)