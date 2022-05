Le diamant blanc "The Rock" mis aux enchères

par Cecile Mantovani et Emma Farge

GENEVA (Reuters) - "The Rock", le plus gros diamant blanc jamais vendu aux enchères, passera sous le marteau à Genève le 11 mai, dans le cadre d'une vente chez Christie's qui présente deux diamants pesant plus de 200 carats chacun.

Joyau en forme de poire de 228,31 carats, à peu près de la taille d'une balle de golf, "The Rock" devrait atteindre 30 millions de dollars (28 millions d'euros), a déclaré le commissaire-priseur.

"Souvent, avec ces grosses pierres, on sacrifie une partie de la forme afin de conserver le poids", a déclaré à Reuters Max Fawcett, le chef du département de joaillerie de Christie's à Genève.

"Or il s'agit d'une forme de poire parfaitement symétrique et ... l'une des pierres précieuses les plus rares jamais vendue aux enchères", a-t-il ajouté.

Les prix des pierres sont notamment portés par les sanctions imposées à la Russie, premier producteur de diamants au monde en volume.

Extrait en Afrique du Sud, "The Rock" était porté par son ancien propriétaire sur un collier Cartier.

Le précédent record d'enchères pour un diamant blanc était une gemme de 163,41 carats vendue en 2017.

Christie's vend également la semaine prochaine un diamant jaune de 205,07 carats, en forme de coussin, baptisé "The Red Cross Diamond", car une partie non précisée de la vente sera reversée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), selon un porte-parole du CICR.

La pierre précieuse, dont la base est ornée d'une croix de Malte facettée, a été vendue pour la première fois par Christie's en 1918, lors d'une vente aux enchères à Londres, pour contribuer à l'effort de guerre.

Le bénéfice de cette vente, soit 10.000 livres (aujourd'hui 11.691 euros), avait permis d'aider la Société de la Croix-Rouge britannique.

(Rédigé par Emma Farge, version française Elena Vardon, édité par Sophie Louet)