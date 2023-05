Le DG du groupe hôtelier IHG quitte ses fonctions

5 mai (Reuters) - InterContinental Hotels Group (IHG) , propriétaire de Holiday Inn, a annoncé vendredi que son directeur général Keith Barr quitterait ses fonctions le 30 juin et que le directeur général de la société pour la région Amériques, Elie Maalouf, lui succéderait. Keith Barr, qui travaille chez IHG depuis plus de 30 ans, a pris la direction du groupe en juillet 2017. "Il a rallié une entreprise autour d'une stratégie claire avec les propriétaires d'hôtels et les clients au coeur, renforcé la plateforme d'entreprise d'IHG et placé l'entreprise sur la voie d'une croissance durable à long terme et de la poursuite d'un excellent bilan en matière de création de valeur pour les actionnaires", a déclaré la présidente Deanna Oppenheimer dans un communiqué. Les opérateurs hôteliers, qui ont été confrontés l'année dernière à une reprise inégale de la demande chinoise, profitent désormais d'une demande refoulée dans la région Grande Chine. Le groupe, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza et Regent, a par ailleurs fait état au premier trimestre d'un bond de 33% du revenu par chambre disponible (RevPAR), un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière. (Reportage Radhika Anilkumar à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)