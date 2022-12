Le DG de Vodafone quitte son poste après quatre ans d'activité

par Paul Sandle

LONDRES (Reuters) - Nick Read quittera son poste de directeur général de Vodafone d'ici la fin de l'année, mettant ainsi un terme à un mandat de quatre ans marqué par une chute de près de moitié du cours de l'action du groupe britannique de télécommunications.

Nick Read, à la tête du groupe durant la pandémie, a cédé des actifs pour se concentrer davantage sur l'Europe et l'Afrique et scindé l'activité d'infrastructure de tours en une unité distincte.

Mais cette stratégie n'a pas réussi à convaincre les investisseurs et le cours de Bourse de Vodafone a reculé de plus de 40% depuis que Nick Read a pris les rênes du groupe en octobre 2018, se négociant au même niveau qu'il y a 20 ans.

Le mois dernier, Vodafone a réduit ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuel et resserré ses perspectives de bénéfice, citant la hausse des coûts énergétiques et la détérioration de ses performances en Allemagne, en Italie et en Espagne.

"J'ai convenu avec le conseil d'administration que le moment était venu de passer le relais à un nouveau dirigeant capable de s'appuyer sur les atouts de Vodafone et de saisir les opportunités qui se présentent", a déclaré Nick Read dans un communiqué.

Nick Read sera remplacé à titre intérimaire par l'actuelle directrice financière Margherita Della Valle, qui a été chargée d'accélérer "l'exécution de la stratégie de l'entreprise afin d'améliorer les performances opérationnelles et de créer de la valeur pour les actionnaires".

Le conseil d'administration a entamé un processus pour trouver un nouveau directeur général, a indiqué la société.

A la Bourse de Londres, l'action Vodafone a d'abord progressé dans les premiers échanges avant de revenir autour de l'équilibre vers 09h30 GMT.

(Reportage de Yadarisa Shabong et Paul Sandle à Londres, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)