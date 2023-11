Le DG de Microsoft annonce l'arrivée de Sam Altman après son éviction d'Open AI

PARIS, 20 novembre (Reuters) - L'ancien directeur général de la société Open AI, Sam Altman, et l'ancien président et cofondateur Greg Brockman vont rejoindre Microsoft pour y diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle (IA), a annoncé lundi le directeur général du groupe informatique américain Satya Nadella. Sam Altman a été évincé vendredi à la surprise générale par le conseil d'administration d'Open AI, la startup à l'origine du robot conversationnel ChatGPT dont Microsoft est le principal investisseur. (Reportage Shubham Kalia à Bangalore, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)