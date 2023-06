Le DG de Deutsche Börse va quitter ses fonctions l'année prochaine

FRANCFORT (Reuters) - Le directeur général de Deutsche Börse, Theodor Weimer, a annoncé lundi soir qu'il n'avait pas l'intention de briguer un autre mandat, ce qui devrait alimenter les spéculations sur le futur dirigeant de l'une des entreprises les mieux valorisées d'Allemagne. Theodor Weimer a mis en avant son âge (64 ans) et l'importance pour les entreprises de rester "agiles" pour expliquer son envie de quitter l'opérateur boursier allemand à l'expiration de son mandat à la fin de 2024. "Les entreprises ont toujours besoin de sang neuf et d'idées nouvelles, qu'il s'agisse de candidats internes ou externes", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Ancien associé de Goldman Sachs, il a intégré Deutsche Börse en 2018, succédant à Carsten Kengeter alors impliqué dans une affaire de délit d'initié. En début de l'année, Deutsche Börse a annoncé le rachat pour 3,9 milliards d'euros du danois SimCorp, spécialisé dans les logiciels de gestion d'actifs. Theodor Weimer a déclaré qu'il était peu probable que des transactions d'un milliard d'euros soient réalisées au cours des 18 prochains mois, la société cherchant à réduire sa dette. (Tom Sims, avec Alexander Huebner, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)