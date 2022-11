Le DG de Barclays va suivre un traitement contre le cancer

LONDRES, 28 novembre (Reuters) - La banque britannique Barclays PLC a annoncé lundi que son directeur général, C.S. Venkatakrishnan, allait suivre un traitement pour un lymphome non hodgkinien, un type de cancer, et que cela signifierait qu'il travaillerait à domicile pendant certaines périodes.

Le directeur général a indiqué dans une lettre que, selon les médecins, son état était guérissable et son pronostic était "excellent". Le traitement à New York devrait durer de 12 à 16 semaines.

"Pendant cette période, la société fonctionnera normalement et je continuerai à participer activement à sa gestion", a déclaré Venkatakrishnan dans sa lettre.

Un porte-parole de la banque a confirmé que la banque n'avait pas nommé de directeur général intérimaire, Venkatakrishnan et le comité exécutif devant continuer à diriger la banque.

Le lymphome non hodgkinien est un cancer qui se développe dans le système lymphatique, affaiblissant le système immunitaire. Selon la fondation Arc pour la recherche sur le cancer, les traitements ont été l'objet de progrès très importants ces deux dernières décennies et permettent de guérir un grand nombre de cas. (Rédigé par Lawrence White à Londres et Sinchita Mitra à Bengaluru; version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)