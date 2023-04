Le DG d'Airbus rencontre des responsables chinois avant la visite d'Emmanuel Macron

PEKIN, 4 avril (Reuters) - Le directeur général d'Airbus Guillaume Faury a rencontré deux responsables chinois mardi et a discuté de la croissance et du développement du constructeur européen dans la deuxième économie mondiale, selon des déclarations officielles. Ces entretiens interviennent en amont de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine qui débute mercredi. Zheng Shanjie, président de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC), a déclaré à Guillaume Faury que la Chine aiderait le constructeur à renforcer sa présence dans le pays. En outre, Zheng Shanjie a indiqué que les deux parties allaient promouvoir conjointement le développement des technologies numériques et de faible émission en carbone, selon un communiqué publié par la NDRC. Guillaume Faury a également rencontré Song Zhiyong, le chef du régulateur chinois de l'aviation, avec qui il a échangé sur le développement commercial d'Airbus en Chine, a indiqué le régulateur dans un communiqué. Ils ont également discuté du renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité aérienne, de la certification de navigabilité, du développement vert et de la transformation numérique, a indiqué l'Administration de l'aviation civile de Chine. Emmanuel Macron doit se rendre en Chine du 5 au 7 avril, accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise français. Reuters a précédemment rapporté qu'Airbus négociait une nouvelle série de commandes d'avions avec la Chine dans un contexte de détérioration des relations entre Washington et Pékin. (Reportage Ella Cao et Bernard Orr ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)