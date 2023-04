Le DG adjoint de Soitec va quitter le groupe, le titre recule

27 avril (Reuters) - Le titre Soitec reculait jeudi à la Bourse de Paris après que le groupe a annoncé le départ de son directeur général adjoint lors de la publication de ses résultats trimestriels, qui se sont révélés conformes aux attentes. Le titre, lanterne rouge de l'indice SBF120, perdait 9,04% à 08h00 GMT à 152 euros. Bernard Aspar, directeur général adjoint, quittera le fabricant de matériaux semi-conducteurs en août pour relever de nouveaux défis, après 17 ans passés au sein de Soitec, a indiqué Soitec dans un communiqué. Ce départ est jugé négativement par les analystes, à l'instar de ceux de JMPorgan, "compte tenu de son association étroite avec la technologie de Soitec et du redressement substantiel de l'entreprise au cours de la dernière décennie". La société a par ailleurs fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse de 16% à périmètre et taux de change constants, à 344 millions d'euros, et confirmé ses objectifs pour l'année. (Rédigé Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)