Le développeur du jeu vidéo "Fortnite" attaque Apple et Google en justice

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le développeur de jeux vidéos Epic Games attaque Apple et Alphabet, la maison mère de Google, après que les compagnies ont retiré le jeu-vidéo "Fortnite" de leurs plateformes de téléchargement d'applications.

Apple et Google ont déclaré que le jeu violait leurs réglementations sur les paiements via les applications.

Epic a intenté une action en justice contre Apple et Google, réclamant non pas de l'argent mais une injonction qui ferait cesser bien des pratiques des compagnies concernant leurs plateformes de téléchargement.

Apple prend une part de 15% à 30% sur la plupart des abonnements aux applications et des paiements effectués dans les applications.

Les analystes estiment que les jeux sont le plus grand contributeur aux dépenses dans l'App Store, qui est la plus grande part du segment des services d'Apple, et représente 46.3 milliards de dollars (38.4 milliards d'euros) par an.

Le porte-parole de Google, Dan Jackson, a décliné une demande de commentaires de Reuters.

Epic Games n'a pas dévoilé combien de joueurs de "Fortnite" sont des utilisateurs d'iOS, mais les utilisateurs d'iPhone rapportent plus à Epic que les autres (PC et consoles).

Sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, "Fortnite" a enregistré environ 2 millions de téléchargements en juillet 2020, selon les analystes de SensorTower.

Cependant, les utilisateurs d'Apple ont dépensé environ 34 millions de dollars alors que les utilisateurs d'Android n'ont dépensé que 2 millions de dollars, selon les données de SensorTower.

(Munsif Vengattil, Ayanti Bera et Stephen Nellis; version française Camille Raynaud)