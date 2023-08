Le détroit de Dardanelles fermé au trafic maritime à cause d'un incendie en Turquie

Le détroit de Dardanelles fermé au trafic maritime à cause d'un incendie en Turquie













Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Le trafic maritime entre la mer Egée et la mer de Marmara a été suspendu à cause d'un feu de forêt dans la province de Canakkale, dans le nord-ouest de la Turquie, ont déclaré mardi le ministère turc des Transports et une agence d'expédition. Axe très fréquenté permettant de relier la mer Egée à la mer Noire, via la mer de Marmara, le détroit de Dardanelles est emprunté par nombre de bateaux qui naviguent entre l'Europe et l'Asie. "Le trafic à Dardanelles a été suspendu dans les deux directions mardi à 18h45 (15h45 GMT) à cause des appareils intervenant contre le feu de forêt dans la région en utilisant de manière sécurisée de l'eau prélevée en mer", a indiqué l'agence d'expédition Tribeca. Le ministère turc des Transports a déclaré dans un communiqué que des "remorqueurs sont prêts à intervenir si le feu de forêt s'approche du front de mer, pour fournir un soutien supplémentaire aux opérations en cours de lutte contre les flammes". (Reportage Ece Toksabay; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)