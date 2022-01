Le député LR Peltier rejoint Eric Zemmour pour la présidentielle 2022

PARIS (Reuters) - Le député Les Républicains (LR), Guillaume Peltier, a annoncé dimanche rejoindre Eric Zemmour et son parti "Reconquête" dans la campagne pour l'élection présidentielle de 2022, une première défection dans le camp des Républicains dont Valérie Pécresse est la candidate à l'élection présidentielle.

L'ancien vice-président des Républicains a estimé qu'Eric Zemmour était "le seul candidat capable de battre" l'actuel président Emmanuel Macron.

"J'ai décidé de soutenir Eric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République", a déclaré Guillaume Peltier sur Europe 1.

"J'ai pris le temps de la réflexion et j'ai mesuré l'enjeu", a-t-il également dit.

Selon BFT TV, Guillaume Peltier sera nommé porte-parole du parti "Reconquête".

En réaction à ce ralliement, le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, a déclaré que Guillaume Peltier serait exclu du parti.

"Par cette décision, (Guillaume Peltier, ndlr) est de fait exclu de notre famille politique et ne peut plus s'en revendiquer", a écrit Christian Jacob sur Twitter, ajoutant que Guillaume Peltier n'exerçait plus de responsabilité dans les instances du parti.

"Je suis déçu par l'attitude de Guillaume Peltier (...) Il commet une lourde faute", a pour sa part réagi sur Twitter le député LR Eric Ciotti qui soutient Valérie Pécresse.

(Reportage Matthieu Protard)