Le député LR Aurélien Pradié va voter la motion de censure transpartisane

Le député LR Aurélien Pradié va voter la motion de censure transpartisane













PARIS-20 mars (Reuters) - Le député Les Républicains (LR) du Lot Aurélien Pradié a annoncé qu'il voterait la motion de censure transpartisane contre le gouvernement ce lundi.

"C'est une vraie responsabilité et oui je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement National", a déclaré Aurélien Pradié sur Europe 1. Le député estime qu'une quinzaine de ses homologues LR sont prêts à voter une motion de censure contre le gouvernement, qui a mis en oeuvre l'article 49.3 de la Constitution sur son projet de réforme des retraites. (Rédigé par Kate Entringer)