Le département de la Justice américain engage des poursuites contre Hunter Biden

WASHINGTON (Reuters) - Le département américain de la Justice a engagé jeudi de nouvelles poursuites contre Hunter Biden, le fils du président américain, l'accusant notamment de ne pas avoir payé 1,4 million de dollars (1,29 million d'euros) d'impôt. Selon l'acte d'accusation déposé auprès du tribunal de district central de Californie, Hunter Biden est visé par neuf chefs d'accusations. Le fils de Joe Biden encourt jusqu'à 17 ans de prison. Le département de la Justice a indiqué que l'enquête sur Hunter Biden se poursuivait. "L'accusé a élaboré un plan de quatre ans afin de ne pas s'acquitter d'au moins 1,4 million de dollars d'impôts fédéraux qu'il devait pour les années fiscales allant de 2016 à 2019", est-il indiqué dans l'acte d'accusation. Hunter Biden "a dépensé des millions de dollars pour alimenter un train de vie somptueux plutôt que de payer ses impôts", est-il ajouté. Ni le porte-parole du procureur David Weiss, ni l'avocat de Hunter Biden n'ont immédiatement répondu à des demandes de commentaires. David Weiss a engagé ces nouvelles poursuites contre Hunter Biden après qu'une procédure de plaider coupable portant sur deux chefs d'accusation de non-paiement volontaire de l'impôt sur le revenu n'a pas abouti. La juge chargée de l'affaire avait déclaré ne pas pouvoir accepter en l'état l'accord conclu entre le département de la Justice et le fils du président américain. (Reportage Jasper Ward, avec la contribution de Noeleen Walder à New York, Andrew Goudsward à Washington et Brad Brooks à Longmont, Colorado; version française Camille Raynaud)