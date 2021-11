Le démocrate Eric Adams élu maire de New York

par Joseph Ax

(Reuters) - Le démocrate Eric Adams a été élu mardi maire de New York, promettant de renforcer la sécurité et de donner la parole aux membres de la classe ouvrière, s'appuyant sur son expérience de capitaine de police et d'homme noir ayant subi des brutalités policières dans sa jeunesse.

Eric Adams, président de Brooklyn depuis 2014, deviendra le deuxième maire noir de New York. Il succédera en janvier à un autre démocrate, Bill de Blasio.

Agé de 61 ans, Eric Adams aura la tâche de superviser la reprise de New York après la pandémie de coronavirus. Il devra aussi faire face aux inégalités, au manque de logements abordables et aux difficultés rencontrées par les établissements scolaires publics.

"Nous sommes si divisés maintenant que nous ne voyons plus la beauté de notre diversité", a-t-il déclaré mardi à ses soutiens. "Aujourd'hui nous revêtons un seul et même maillot, celui de New York."

La victoire d'Eric Adams pourrait donner aux démocrates quelques signes de la position des électeurs alors que le parti s'efforce de maintenir une alliance fragile entre les progressistes et les centristes à Washington.

Eric Adams a remporté l'élection primaire du parti avec une coalition qui ressemblait, à certains égards, aux électeurs qui ont contribué à élever Joe Biden à la nomination démocrate en 2020, en particulier son soutien parmi les électeurs noirs plus modérés.

Eric Adams a bâti une partie de sa campagne sur les questions de sécurité. En effet, la montée en flèche de la criminalité a incité les candidats aux élections municipales à travers le pays à demander plus d'investissements dans le maintien de l'ordre, d'autant que la sécurité publique est devenue la première préoccupation de nombreux électeurs.

Son histoire personnelle a contribué à donner du crédit à ses propos. Eric Adams a raconté avoir été battu par des policiers lorsqu'il était adolescent. Alors qu'il était membre du service de police de la ville de New York, il s'est forgé une réputation de militant après avoir cofondé 100 Blacks in Law Enforcement Who Care, un groupe de défense qui s'est élevé contre les brutalités policières.

Eric Adams a fait valoir que la ville ne peut pas se redresser complètement sur le plan économique sans s'attaquer à la criminalité violente.

Il a également déclaré qu'il s'efforcerait de mettre davantage de résidents à faibles revenus en contact avec les services municipaux auxquels ils ont droit mais qu'ils n'utilisent pas.

(version française Camille Raynaud)