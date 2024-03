Le défilé de Victoria Beckham à Paris perturbé par des militants de la Peta

Crédit photo © Reuters

par Michaela Cabrera PARIS (Reuters) - Des militants de l'association de défense des animaux Peta (People for the ethical treatment of animals) ont perturbé vendredi le défilé de Victoria Beckham lors de la semaine de la mode à Paris. Les militants se sont introduits sur le podium alors que les mannequins défilaient, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Vive le cuir vegan" et portant des t-shirts sur lesquels on pouvait lire "Tournez le dos aux peaux animales" et "Les animaux ne sont pas des tissus", avant d'être escortés par les services de sécurité. Une autre militante a réussi à se glisser sur le podium, brandissant la même pancarte, alors que Victoria Beckham saluait le public à la fin du défilé. (version française Camille Raynaud)