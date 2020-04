Le déficit italien devrait approcher des 10% du PIB

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Le déficit budgétaire de l'Italie représentera cette année près de 10% du produit intérieur brut (PIB), a déclaré à Reuters un membre du gouvernement.

Le gouvernement a commencé l'année avec un objectif de déficit de 2,2%, après l'avoir ramené à 1,6% en 2019, son niveau le plus bas depuis 12 ans, mais l'épidémie due au coronavirus a changé la donne.

L'Italie n'a pas connu de déficit à deux chiffres depuis le début des années 90. Le Fonds monétaire international (FMI), dont les prévisions ont été publiées cette semaine, table, lui, sur une contraction de 9,1% du PIB italien cette année.

Un plan de relance de 25 milliards d'euros a été annoncé en mars. De nouvelles mesures ont été adoptées depuis pour venir en aide aux plus démunis ou garantir des prêts bancaires et d'autres, notamment à destination des petites et moyennes entreprises, doivent suivre.

"Le déficit se rapproche déjà de près de 8% du PIB et le nouveau plan de relance l'augmentera au moins encore de deux points de pourcentage", a déclaré le haut fonctionnaire interrogé par Reuters qui n'a pas souhaité être identifié.

Le ministère de l'Economie s'est refusé à tout commentaire sur ces informations.

(Giuseppe Fonte, version française Jean-Philippe Lefief)