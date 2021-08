Le déficit commercial toujours bien supérieur à son niveau d'avant-crise

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le déficit commercial de la France, qui s'est un peu réduit en juin mais s'est creusé sur l'ensemble du premier semestre, se maintient globalement à un niveau bien supérieur à celui observé en moyenne en 2019, avant l'émergence de la pandémie de COVID-19.

Selon les statistiques CVS/CJO publiées vendredi par les Douanes, le déficit de la balance commerciale française s'est établi à 5,82 milliards d'euros en juin, après 6,59 milliards d'euros en mai (contre 6,80 milliards en première estimation).

Sur l'ensemble du premier semestre, le déficit commercial cumulé (en données corrigées de variations saisonnières et des jours ouvrés) s'établit à -34,8 milliards d'euros et continue donc de se détériorer, pâtissant à la fois de l'alourdissement de la facture énergétique et des difficultés persistantes du secteur aéronautique.

Sur le seul mois de juin, les importations ont continué de progresser plus rapidement que les exportations, et sont quasiment revenues à la normale par rapport à leur niveau de 2019, tant en valeur (99%) qu'en volume (97%). Les exportations se sont quant à elles maintenues en juin à environ à 95% de leur niveau moyen d'avant-crise, selon les Douanes.

Dans le détail, les exportations de biens dépassent désormais leur niveau de 2019 dans la chimie, l'agroalimentaire, le matériel militaire et la pharmacie alors que malgré une reprise, celles du secteur automobile ne représentent que 88,6% de leur niveau d'avant-crise et celles du secteur aéronautique seulement 53,1%.

Les échanges de services sont quant à eux toujours pénalisés par les répercussions de la crise sanitaire, qui continuent d'affecter le secteur du tourisme.

"Même si la crise de la COVID continue de frapper durement nos principaux moteurs à l'export, notamment aéronautique et tourisme, nos exportations ont continué à se redresser pour se rapprocher progressivement de leur niveau historique de 2019, et de nombreux secteurs clés dépassent désormais leur niveau d'avant-crise", observe dans un communiqué le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Franck Riester.

Ce dernier affiche sa confiance dans la capacité de la France à "accélérer encore cette dynamique" de redressement "après une année de crise hors-normes".

(Reportage Myriam Rivet, édité par Blandine Henault)