BRUXELLES (Reuters) - Le déficit commercial de la zone euro a presque doublé en avril par rapport au mois précédent, après une hausse déjà record en mars, tandis que la production industrielle a augmenté sur la même période, montrent les données officielles publiées par l'office statistique de l'Union européenne (Eurostat) mercredi.

Selon Eurostat, les 19 pays partageant l'euro ont enregistré un déficit commercial, non corrigé des variations saisonnières, de 32,4 milliards d'euros en avril, contre un déficit de 16,4 milliards d'euros en mars. En avril 2021, un excédent de 14,9 milliards d'euros avait été enregistré.

Corrigé des variations saisonnières, le déficit commercial de la zone euro était de 31,7 milliards d'euros.

La production industrielle dans les 19 pays membres a par ailleurs augmenté de 0,4% en glissement mensuel, mais a connu une baisse de 2,0% sur un an.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse mensuelle de 0,5% et une baisse annuelle de 1,1%.

Par rapport à mars, la production d'énergie est celle qui a le plus augmenté en avril (5,4%), suivie des biens intermédiaires (0,7%), des biens de consommation non durables (0,4%) et des biens de consommation durables (0,2%), tandis que la production de biens d'équipement a diminué de 0,2%.

En glissement annuel, les biens d'équipement ont chuté de 9% en avril et les biens intermédiaires de 0,3%, tandis que la production d'énergie a augmenté de 1,5%, les biens de consommation non durables de 4,7% et les biens de consommation durables de 5,7%.

(Reportage Charlotte Van Campenhout, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)