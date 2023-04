Le déficit commercial de la France se réduit à 9,904 milliards d'euros fin février

(Reuters) - Le déficit commercial de la France s'est établi à 9,904 milliards d'euros fin février, selon les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises. Le solde énergétique s'est redressé de 1,0 milliard d'euros en février, sous l'effet notamment de la baisse des importations d'énergie (- 1,1 milliard), et de la quasi-stabilité des exportations (- 0,1 milliard), a précisé le bureau dans un communiqué. "Cette baisse des importations d'énergie est liée principalement au recul de 6% des prix de l’énergie (...) mais également à une diminution en volume", a-t-il ajouté. À la fin janvier le déficit s'élevait à 12,538 milliards d'euros après révision. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)