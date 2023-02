Le déficit commercial de la France se creuse avec la facture énergétique

PARIS, 7 février (Reuters) - Le déficit commercial de la France sur les biens s'est de nouveau creusé en 2022, la crise énergétique européenne ayant fait exploser ses importations de gaz, de pétrole et d'électricité, selon des données officielles du ministère chargé du Commerce extérieur publiées mardi. Le déficit commercial a bondi à 164 milliards d'euros soit une dégradation de 78 milliards sur un an, 86% de cette augmentation étant liée à la hausse de la facture énergétique, a indiqué le ministère. (Reportage Leigh Thomas ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)