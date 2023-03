Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi mis en examen pour viol-parquet

PARIS (Reuters) - Le joueur du Paris Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, a été mis en examen pour viol jeudi dans la soirée et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué vendredi le parquet de Nanterre. Le parquet de Nanterre a également indiqué que l'international marocain de 24 ans avait l'interdiction d'entrer en contact avec la victime présumée. Achraf Hakimi n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. Mais son avocate avait précédemment fait savoir que les accusations étaient fausses et que le joueur du PSG se tenait à la disposition de la justice. Selon Le Parisien, une jeune femme de 24 ans s'est présentée dimanche au commissariat de Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne pour faire une déclaration de viol, sans toutefois porter formellement plainte. Une enquête avait néanmoins été ouverte. Le PSG n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage Tassilo Hummel et Layli Foroudi, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)